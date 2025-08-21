Milan-Boniface: decisiva l'apertura del Leverkusen al prestito con diritto di riscatto

Dopo aver inseguito per settimane Rasmus Hojlund, che vuole garanzie sul suo futuro, il Milan ha deciso di cambiare obiettivo per l'attacco e ora è vicino a chiudere per Victor Boniface. Il giocatore piace da tempo ai rossoneri, ma la chiave di volta dell'affare è stata l'apertura del Bayer Levekusen al prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che si tratta di un'operazione da circa 30 milioni di euro totali.

Se da un punto di vista tecnico non si discute, i dubbi su Boniface sono esclusivamente di natura fisica visto che nella sua giovane carriera ha già rotto due volte i legamenti crociati del ginocchio quando era al Bodo Glimt. Anche l'ultima stagione al Bayer Leverkusen è stata purtroppo condizionata da qualche infortunio di troppo.

