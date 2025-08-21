Milan, le possibili cifre dell'affare Boniface secondo la Gazzetta

vedi letture

Rasmus Hojlund ha detto no a qualsiasi prestito e così il Milan ha deciso di virare con decisione su Victor Bonifice del Bayer Leverkusen. Nella giornata di ieri, i due club hanno trovato un accordo totale per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Operazione da circa 30 milioni di euro totali che, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, potrebbe essere così suddivisa: 5 milioni per il prestito e 26 per il riscatto tra un anno.

Prima della fumata bianca restano da sistemare gli ultimi dettagli tra il Milan e Boniface: in giornata ci sarà un incontro con gli agenti del nigeriano per chiudere l'accordo anche con il giocatore che volerebbe poi a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto.

