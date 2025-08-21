Verso Milan-Cremonese: senza Leao tocca a Gimenez dal 1'

Sabato sera a San Siro il Milan farà il suo esordio in Serie A contro la Cremonese. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Rafael Leao che è stato fermato dal problema al polpaccio rimediato domenica scorsa nel match di Coppa Italia contro il Bari (la speranza è di riaverlo per la successiva trasferta di Lecce). E così in attacco Santiago Gimenez avrà una maglia da titolare insieme a Christian Pulisic.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che in dubbio è invece Samuel Chukwueze, il quale è alle pres con un piccolo problema muscolare. Allegri spera di recuperarlo per sabato, altrimenti il Milan sarebbe senza una vera alternativa in panchina per modificare in corsa il suo reparto offensivo.

