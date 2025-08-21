Milan, ecco perchè i rossoneri hanno virato su Boniface
Dopo settimane a parlare di Rasmus Hojlund come primo obiettivo di mercato del Milan per rinforzare l'attacco, perchè il club di via Aldo Rossi ha deciso di virare su Victor Boniface del Bayer Leverkusen? Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, dietro a questa scelta dei rossoneri c'è il fatto che l'attaccante danese del Manchester United ha detto no ad ogni formula diversa dal trasferimento a titolo definitivo, compreso il prestito con obbligo di riscatto legato a certe condizioni.
E così il Diavolo ha affondato per Boniface, trovando nelle scorse ore un accordo totale con il Leverkusen per un prestito con diritto di riscatto (operazione totale da circa 30 milioni di euro). Cosa manca per chiudere? L'intesa definitiva anche con il giocatore, i cui agenti incontreranno oggi il Milan per arrivare alla fumata bianca.
