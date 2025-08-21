Tuttosport in apertura sul mercato: "Boniface al Milan, Hojlund da Conte"
"Boniface al Milan, Hojlund da Conte": titola così questa mattina in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che nelle scorse ore il Milan ha trovato un accordo con il Bayer Leverkusen per Victor Boniface. Dietro alla virata milanista ci sono le difficoltà a convincere Rasmus Hojlund, su cui potrebbe affondare il Napoli, ad accettare un prestito con diritto di riscatto e non con l'obbligo.
Il ds milanista Igli Tare sta chiudendo per il nigeriano, ma non abbandona ancora del tutto altre piste, come per esempio quelle che portano a Dusan Vlahovic della Juventus e a Conrad Harder, centravanti classe 2005 dello Sporting Lisbona. Non è da escludere quindi che gli innesti nell'attacco del Milan potrebbero essere anche due.
