Il CorSport in prima pagina: "Boniface li spiazza. Sorpresa Milan: Tare sceglie il nigeriano del Leverkusen"

Il Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Boniface li spiazza. Sorpresa Milan: Tare sceglie il nigeriano del Leverkusen". Viste le difficoltà per arrivare a Rasmus Hojlund, che non vuole trasferirsi in prestito con diritto di riscatto (ora ci proverà il Napoli che segue con grande interesse anche Dovbyk della Roma), i rossoneri hanno deciso di affondare su Victor Bonificace, attaccante del Bayer Leverkusen.

L'operazione è vicina alla chiusura: i due club hanno già trovato nelle scorse ore un accordo totale sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro, mentre si attende ora l'intesa definitiva anche tra il Milan e il giocatore nigeriano che a sorpresa potrebbe diventare presto il nuovo attaccante del Diavolo.

