CorSera - Retroscena Leao: voleva rientrare in campo a Verona, ma il medico del Milan lo ha fermato

Retroscena Leao: voleva rientrare in campo a Verona, ma il medico del Milan lo ha fermato

L'edizione odierna del Corriere della Sera racconta questo retroscena su Rafael Leao e il suo infortunio rimediato nel match contro l'Hellas Verona: l'attaccante portoghese, che ha riportato un'elongazione al flessore, voleva infatti rientrare in campo in quanto il dolore era lieve, ma il medico sociale milanista Mazzoni glielo ha impedito, evitando così che la situazione peggiorasse e un problema muscolare ben più grave.

Gli esami a cui si è sottoposto ieri Leao hanno escluso lesioni, ma l'attaccante portoghese salterà sicuramente il prossimo impegno del Milan contro la Roma in programma domenica prossima. L'obiettivo è recuperarlo per la successiva sfida contro la Juventus valida per la semifinale di Supercoppa Italiana (il 3 gennaio in Arabia Saudita).