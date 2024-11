CorSera - Verso Milan-Juventus: Fonseca si affida al ritrovato Leao e al grande ex Morata. Dubbio Pulisic

Per la sfida di questa sera a San Siro contro la Juventus, con il Milan che è costretto a vincere se vogliono restare in corsa per lo scudetto, Paulo Fonseca si affiderà in attacco al ritrovato Rafael Leao, che è tornato in forma dopo alcune settimane piuttosto complicate, e al grande ex della partita Alvaro Morata, che in carriera ha già battuto i bianconeri, ma non ha mai segnato.

E' invece in dubbio la presenza in campo dal primo minuto di Christian Pulisic che non è al meglio dopo gli impegni con la nazionale: l'attaccante americano, come riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, farà un test decisivo questa mattina, se non dovesse farcela spazio allora sulla trequarti a Ruben Loftus-Cheek.