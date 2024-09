CorSport: "Bivio Milan: ore contate per Fonseca"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Bivio Milan: ore contate per Fonseca". Dopo il ko in Champions League, il tecnico portoghese è fortemente a rischio esonero che potrebbe avvenire primo o dopo il derby contro l'Inter in programma domenica sera. Martedì, dopo la sconfitta per 3-1 contro i Reds, c'è stata una riunione della dirigenza milanista a San Siro e il cambio in panchina sembra essere dietro l'angolo.

In caso di esonero, una pista concreta sarebbe quella che porta a Terzic, che l'anno scorso ha portato il Borussia Dortmund in finale di Champions League e che nelle scorse ore è stato sondato da Ibrahimovic. L'alternativa può essere Tuchel, anche lui attualmente senza squadra, mentre i tifosi milanisti spingono per un allenatore italiano: i nomi sono quelli Sarri e Allegri.