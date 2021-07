CorSport - Il Liverpool vuole Kessie... da svincolato: pronto un ingaggio da 6 milioni

Il Liverpool ha messo nel mirino Kessie. Come riporta il Corriere dello Sport, i Reds avrebbero promesso al giocatore un contratto da 6 milioni nel caso si liberasse a costo zero dal Milan (quindi nell’estate 2022). In aggiunta ci sarebbe anche una ricca commissione per Atangana, manager del centrocampista ivoriano. Ma il Milan vuole a tutti i costi trattenere Kessie, riconoscendogli un ruolo centrale nel progetto. L’agente pretende un ingaggio da 6 milioni di euro all'anno per proseguire il rapporto: il club rossonero si è avvicinato molto a quella cifra (5.5 milioni), ma solo attraverso i bonus.