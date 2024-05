Verso Milan-Genoa, Tuttosport: "Clima surreale ma Pioli vuole il secondo posto"

vedi letture

In vista della sfida casalinga di questa sera del Milan contro il Genoa, l'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Clima surreale ma Pioli vuole il secondo posto". I rossoneri vogliono vincere per blindare il secondo posto e conquistare il pass per la Supercoppa italiana che si giocherà durante la prossima stagione, ma dovranno farlo in un San Siro in cui i tifosi milanisti resteranno in silenzio per protestare nei confronti del club di via Aldo Rossi.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: domenica 5 maggio 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it