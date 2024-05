CorSera - Panchina Milan: il casting è aperto. Scelta da non sbagliare, decisive le prossime due settimane

Al termine di questa stagione, le strade del Milan e di Stefano Pioli si divideranno e per questo in casa rossonera è già aperto il casting per il nuovo allenatore. In via Aldo Rossi, sanno bene che questa è una scelta non si può assolutamente sbagliare e per questo non i dirigenti del Diavolo non vogliono farsi prendere dalla fretta. Le prossime due settimane saranno comunque decisive per conoscere il futuro della panchina milanista.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il casting è aperto e in corsa ci sono ancora Conceiçao, Fonseca, De Zerbi e Van Bommel. Il primo, in particolare, è molto caldo nelle ultime ore: nonostante un contratto con il Porto appena rinnovato fino al 2028, l'ex giocatore di Inter e Lazio è in uscita dal club lusitano dopo il cambio di presidenza.