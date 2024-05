Il Giornale sul Milan: "Pioli, Supercoppa nel mirino ma è già tempo di saluti"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Pioli, Supercoppa nel mirino ma è già tempo di saluti". Stasera i rossoneri saranno impegnati alle 18 contro il Genoa a San Siro e con una vittoria, che manca da un mese (ultimo successo lo scorso 6 aprile contro il Lecce), avrebbero la certezza di partecipare alla Supercoppa italiana.

Intanto ieri Stefano Pioli è intervenuto come sempre alla vigilia della partita in conferenza stampa che è sembrato più un elegante congedo in vista dell'addio a fine stagione. Il suo nome continua ad essere accostato con insistenza al futuro della panchina del Napoli, ma il tecnico di Parma non ha voluto commentare queste voci: "Non parlerò con nessuno fino a quando sarò sotto contratto con il Milan".