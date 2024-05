Gazzetta: "Pioli, il lungo addio: 'Io nella storia del Milan. Ho goduto e sofferto tanto'"

"Pioli, il lungo addio: 'Io nella storia del Milan. Ho goduto e sofferto tanto'": titola così questa mattina La Gazzetta Sportiva in merito al momento di Stefano Pioli che a fine stagione lascerà il club rossonero. Tra passato, presente e futuro, il tecnico milanista ha dichiarato ieri in conferenza stampa: "Se mi sento parte della storia del Milan? Sì, e non soltanto per lo scudetto, ma anche perchè ho allenato questa squadra per cinque stagioni. Futuro? Aspettate ancora un po’ per parlare di futuro, il lavoro non è finito. Non posso e non ho voglia di controllare le voci. La cosa reale è che ho un altro anno e non parlerò con altri club se sarò sotto contratto con il Milan. Io non penso assolutamente al mio futuro, sono concentrato su queste partite. A fine campionato incontrerò il club e vedremo che cosa fare".

Pioli ha poi parlato anche del suo rapporto con i tifosi del Milan: "Io sono tornato tante volte a casa da San Siro con il cuore pieno di gioia per il sostegno dei tifosi quando ero on fire. Poi l’aria è un po’ cambiata e sono più triste dentro, ma dobbiamo andare avanti. Quando c’è tanto amore, è chiaro che ci sono degli eccessi. Ho goduto e sofferto tanto. I tifosi sono stati il nostro valore aggiunto, ci hanno sostenuto soprattutto nei momenti difficili e non me lo dimentico. Non possiamo cambiare il passato ma fare di tutto per migliorare il presente".