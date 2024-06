CorSport: "Milan sempre più Blues. Broja saluta il Chelsea?"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "Milan sempre più Blues. Broja saluta il Chelsea?". Oltre a Zirkzee, i rossoneri potrebbero chiudere nelle prossime settimane anche per un secondo attaccante, vale a dire Armando Broja. La società rossonera punta a ottenere l'albanese per 15-20 milioni di euro.

I rapporti tra i due club sono ottimi come testimoniano diversi colpi di mercato che sono stati chiusi negli anni: da Londra sono infatti arrivati a Milanello Tomori, Giroud, Pulisic e Loftus-Cheek. Ora nel mirino è finito anche Broja che tra qualche giorno sfiderà l'Italia nella gara di debutto all'Europeo della sua Albania.