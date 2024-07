CorSport: "Obiettivo Fofana, il Milan accelera. Proposti 18 milioni"

vedi letture

Uno dei grandi obiettivi dell'estate di calciomercato del Milan è sicuramente il mediano, giocatore che per caratteristiche fisiche e tecniche è decisamente mancato l'anno scorso nello scacchiere di Stefano Pioli. A fronte di questo nel corso delle ultime settimane sarebbero stati fatti i nomi di tantissimi giocatori, come ad esempio Mats Wieffer del Feyenoord o André della Fluminense, ma il nome in cima alla lista dei desideri del Milan, e di Fonseca, per andare a rinforzare il reparto è sempre stato quello di Youssouf Fofana del Monaco.

Il centrocampista francese è sempre più vicino al trasferimento in rossonero, anche se le distanze fra domanda ed offerta con i monegaschi restano invariate. Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Monaco continua a chiedere 25 milioni per il calciatore, ma il Milan vorrebbe provare a chiudere le operazioni per Fofana a 18 milioni di euro ai quali aggiungere, eventualmente, dei bonus, ottenendo così un piccolo sconto puntando sull'ultimo anno di contratto del francese con i biancorossi.