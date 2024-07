È la settimana di Morata al Milan, Tuttosport: "È in arrivo. La prima col Milan fissata al 13 agosto"

Accantonata la gioia per la vittoria dell'Europeo, Alvaro Morata è pronto ad iniziare questa sua nuova avventura al Milan. Questa dovrebbe infatti essere la settimana decisiva e definitiva, frutto di un lavoro intenso durato più di 10 giorni che ha visto addirittura entrare in gioco Zlatan Ibrahimovic in persona.

Oramai è tutto apparecchiato, manca davvero poco, come scritto anche questa mattina da Tuttosport "si è arrivati a un accordo di massima tra i rossoneri e gli agenti del capitano della Spagna. Si stanno limando ancora gli ultimi dettagli legati ai bonus, ma il grosso è stato fatto con Morata che accetterà un quadriennale da circa 5 milioni annui, con opzione per il quinto". Una volta che tutti gli aspetti burocratici verranno messi a posto, il Milan comunicherà all'Atletico Madrid l'attivazione della clausola rescissoria da 13 milioni di euro che permetterà a Morata di svolgere le fisiche mediche con il Diavolo, che non sarebbero però state ancora prenotate.

La motivazione dietro questo "ritardo" sarebbe legata al fatto che si dovrebbe decidere se fargliele fare a Madrid o a Milano per una questione d'immagine e produzione contenuti, soluzioni decisamente più gradita al Milan. Risolta anche questa faccenda, Morata andrà in ferie per poi unirsi al gruppo squadra solo dopo la tournée americana, motivo per il quale la prima apparizione con la maglia rossonera addosso dovrebbe esserci il 13 agosto, in occasione del trofeo Berlusconi contro il Monza.