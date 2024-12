Fonseca-Milan, Tuttosport svela: "Il club ha la ‘via di fuga’"

Il deludente rendimento che sta avendo il Milan in questa stagione ha portato in più occasioni piazza e dirigenza a mettere in discussione l'operato di Paulo Fonseca. A dirla tutta, però, anche nei momenti più delicati, lo stato maggiore rossonero ha cercato di far trapelare tutt'altro ribadendo in più occasioni massima fiducia all'allenatore portoghese, soprattutto in questo ultimo e complicato periodo.

La sensazione, però, è che considerato anche il nervosismo che oramai aleggia tra i tifosi, se le cose non dovessero cambiare da qui a stretto giro il Milan potrebbe anche pensare di separarsi da Fonseca. Come? Questa mattina Tuttosport parla di una via di fuga a favore del club rossonero, ovvero una clausola che mette a disposizione del Diavolo una serie di opzioni per rescindere in anticipo il contratto dell'allenatore lusitano.