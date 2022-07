Gazzetta apre così: "De Ketelaere vuole sfidare Lukaku"

MilanNews.it

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport uscita oggi in edicola, la rosea guarda già avanti e lancia la suggestione di un Derby di Milano dal sapore belga. Il titolo recita: "Sul Derby tira aria di Belgio. De Ketelaere vuole sfidare Lukaku". Il calciatore del Club Brugge, classe 2001, spinge per andare a giocare nel Milan e i suoi agenti sono arrivati nella giornata di ieri a Milano. La sfida, anche se i ruoli sono diversi, può essere lanciata a Lukaku, appena tornato all'Inter. Senza considerare che il Milan ha già due belgi in squadra come Saelemaekers e il nuovo arrivato Origi.