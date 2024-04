Gazzetta - Lopetegui ha dato la sua preferenza al Milan. Nonostante la ricca offerta del West Ham...

Il casting per la panchina del Milan sembra essere arrivato ad un punto di svolta: il Diavolo sembra aver infatti deciso di puntare su Julen Lopetegui per il post-Stefano Pioli. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che l'ex ct spagnolo ha dato al Diavolo la sua preferenza nonostante l'offerta del West che è più ricca rispetto a quella presentata dal club rossonero.

Rispetto agli altri candidati alla panchina milanista, come Fonseca e Van Bommel, Lopetegui ha certamente maggiore esperienza internazionale, ha frequentato panchine di alto livello e ottenuto più risultati, come per esempio la vittoria dell'Europa League 2019-2020 dopo aver battuto l'Inter in finale.