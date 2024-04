Gazzetta - Milan, altro flop di Thiaw: sono cinque le giornate nere del tedesco in questa stagione

La Gazzetta dello Sport analizza questa mattina la stagione di Malick Thiaw, titolare ieri contro il Sassuolo e tra i peggiori in campo. In questa stagione, sono cinque le giornate nere del tedesco: Inter-Milan 5-1, Milan-Juve 0-1, Psg-Milan 3-0, Monza-Milan 4-2 e Sassuolo-Milan 3-3. Il suo rendimento, anche a colpa degli infortuni, non è stato come quello dello scorso anno quando di fatto era diventato un titolare della difesa del Diavolo.

Ieri al Mapei Stadium, Thiaw è uscito zoppicando a fine partita e le sue condizioni verranno valutate con attenzione nelle prossime ore: dovrebbe essersi trattato solo di un crampo, nella giornata di oggi si saprà qualcosa in più sul suo problema fisico.