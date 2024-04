CorSport: "Lopetegui, il no del tifo. Il Milan prende tempo"

"Lopetegui, il no del tifo. Il Milan prende tempo": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che il club rossonero ha già un'intesa di massima con il tecnico spagnolo su ingaggio e durata, ma la reazione dei tifosi milanisti ha portato i dirigenti a fare ulteriori riflessioni sul futuro della panchina del Diavolo.

Dopo le delusione delle ultime settimane, i tifosi vogliono tornare a vincere subito nella prossima stagione e per questo hanno un solo nome in testa per il post-Pioli, vale a dire Antonio Conte. La società di via Aldo Rossi, però, al momento non appare molto convinta di andare su un profilo come l'ex ct azzurro.