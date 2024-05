CorSera - Juventus, accordo di massima con Thiago Motta: biennale da 3,5 milioni. Ma per ora nessuna firma

La Juventus ha deciso: addio a Massimiliano Allegri a fine stagione, il club bianconero vuole ripartire da Thiago Motta, che ha riportato il Bologna in Champions League dopo parecchi anni. Secondo il Corriere della Sera, tra le parti ci sarebbe già un'intesa di massima sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno da 3,5 milioni di euro a stagione. Per il momento, però, non c'è ancora stata nessuna firma.

Il nome di Thiago Motta è stato spesso accostato nelle ultime settimane anche al Milan che è alla ricerca anche lui di un nuovo allenatore per la prossima annata. L'italo-brasiliano piace molto, ma ormai sembra destinato alla panchina della Juventus, anche se senza la firma tutto è in teoria ancora possibile.