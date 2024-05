Gazzetta - Theo e Maignan, rinnovo in stand-by: il terzino piace al Bayern Monaco, il portiere chiede un super ingaggio

Theo Hernandez e Mike Maignan hanno il contratto in scadenza nel 2026 e per il momento le trattative per i loro rinnovi con il Milan sono ferme. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza la situazione dei due francesi: il terzino ha molti estimatori in giro per l'Europa, in particolare il Bayern Monaco che lo vede con il sostituto perfetto di Alphonso Davies che in estate dovrebbe trasferirsi al Real Madrid.

Maignan ha voglia di vincere e quindi vuole delle rassicurazioni sulla competitività del Milan della prossima stagione. Ma trovare un accordo per il rinnovo non sarà facile soprattutto perchè il portiere francese chiede un importante aumento dell'ingaggio. Per entrambi, comunque, il club di via Aldo Rossi non farà sconti e quindi li farà eventualmente partire solo davanti ad offerto davvero irrinunciabili.