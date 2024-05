Tuttosport - Milan-Van Bommel: piace l’idea di calcio che l'olandese propone all’Anversa

Secondo Tuttosport in edicola stamattina, per la panchina del Milan sono in rialzo le quotazioni di Mark van Bommel, che potrebbe essere il nome giusto per mettere d'accordo tutta la dirigenza del Diavolo: l'ex centrocampista olandese, che da giocare ha vinto uno scudetto con la maglia rossonera, piace in via Aldo Rossi per il suo modo di intendere il calcio, per la leadership e ha pure una buona esperienza di Champions visto che l'ha disputata da allenatore con il PSV, il Wolfsburg e l’Anversa.

Oltre a lui, restano comunque in corsa anche altri nomi, come per esempio Fonseca, Conceiçao e Galtier, mentre da Casa Milan non arrivano segnali di apertura su Antonio Conte, il quale continua ad essere sicuramente l'allenatore più invocato dai tifosi milanisti.