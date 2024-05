Tuttosport - Milan, i tifosi vogliono sempre Conte ma da via Aldo Rossi non arrivano segnali di apertura

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione e in cima alla lista delle preferenze dei tifosi c'è sempre un solo nome, vale a dire quello di Antonio Conte. Non è un mistero che l'ex ct verrebbe di corsa a Milanello, ma per il momento da via Aldo Rossi continuano a non arrivare segnali di apertura. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport.

Nei giorni scorsi, il suo vice Christian Stellini è intervenuto a Telelombardia e ha fatto capire piuttosto chiaramente che Conte si siederebbe molto volentieri sulla panchina del Milan: "Il progetto Milan potrebbe adattarsi a Conte? Tutte le grandi squadre, come il Milan, possono diventare dei progetti adatti a Conte: non c'è nessuna preclusione da parte di nessuno. Io e Antonio non ne abbiamo mai parlato eh... Poi come fai a non associare una grande squadra a grandi allenatori, ma questo vale per tutte le squadre e per tanti grandi allenatori. Il Milan è una squadra forte, che è seconda in classifica. Certo che c'è un gap con l'Inter da colmare, Pioli ha fatto grandissime cose e nella storia di Conte questi gap sono stati colmati. Conte arriva alla Juve col Milan davanti e la Juve torna a vincere, Conte va all'Inter dopo che la Juve aveva vinto 9 Scudetti e questa cosa viene ribaltata".