Ecco il dopo Theo, Tuttosport: "Estupinan freccia per Allegri"

Il Milan è al lavoro sul mercato in entrata anche se, al netto delle operazioni di Ricci e Modric, oltre quella di Terracciano, non sono arrivate altre entrate per la squadra di Massimiliano Allegri che presenta diverse lacune. Le più evidenti in rosa sono quelle sulle corsie laterali, con il Diavolo che manca completamente di due terzini titolari, a destra e a sinistra. Il compito più importante riguarda però la corsia sinistra dove fino a poche settimane fa c'era un giocatore del calibro di Theo Hernandez, che non sarà semplice da sostituire.

Dopo il fallimento dell'operazione per Archie Brown, finito al Fenerbahce, il Milan prova a puntare tutto su Pervis Estupinan, laterale ecuadoregno del Brighton: un nome che è avanzato moltissimo nelle ultime ore. In particolare Tuttosport titola così questa mattina. "Svolta a sinistra. Milan: Estupinan freccia per Allegri". Nell'occhiello quindi si legge: "È in uscita dal Brighton che ha preso De Cuyper". Quest'ultimo era un altro dei nomi sulla lista della dirigenza rossonera.