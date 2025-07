Anche la Juve vuole Leoni, il CorSport: "Sfida a Milan e Inter"

vedi letture

Giovanni Leoni ha solo 18 anni e mezzo anno di esperienza in Serie A, ma fa gola a tutti. Il giovanissimo classe 2006 del Parma ha avuto una fantastica seconda metà di stagione con i Crociati, risultando uno degli artefici della salvezza guidata da mister Cristian Chivu, arrivato in corsa per sostituire Pecchia e oggi nuovo allenatore dell'Inter. Le prestazioni e la personalità del giovanissimo calciatore, gli hanno permesso di finire sul radar di Milan e Inter soprattutto, pronte a sfidarsi, se ci sarà l'opportunità, in un derby di mercato.

A farsi avanti per Leoni, però, c'è anche la Juventus che completa così una bella sfida a tre. Scrive il Corriere dello Sport: "Anche Tudor vuole Leoni ed è sfida a Milan e Inter". Nel sottotitolo si legge: "È il prototipo del difensore moderno che ha scalato tre categorie in sei mesi: il tecnico juventino ne è rimasto stregato". E a essere stregati sono anche rossoneri e nerazzurri. Il problema, per tutte le acquirenti, è il prezzo del cartellino che è lievitato fino ai 40 milioni, dopo che è stata rifiutata dal Parma un'offerta da 25: qualcuno avrà il coraggio di investirli?