Tuttosport titola così questa mattina: "Il Milan frena per Pubill"

Sia sulla fascia destra che su quella sinistra, per quanto riguarda il reparto difensivo, il Milan è scoperto. Da una parte ci sono Alex Jimenez, che rimarrà ed è un patrimonio del club, ed Emerson Royal che invece lascerà il club dopo solo un anno (salvo clamorose sorprese); dall'altra c'è il solo Davide Bartesaghi ed eventualmente Filippo Terracciano che bisognerà capire dove Massimiliano Allegri lo vede meglio all'interno del suo scacchiere tattico. Inoltre, sulla sinistra, si è registrato un addio pesante come quello di Theo Hernandez.

Per quanto riguarda la fascia destra, l'obiettivo principale è sempre sembrato essere Guela Doué dello Strasburgo: oggi il club francese chiede una cifra troppo elevata, 25 milioni. L'alternativa concreta è reale si chiama Marc Pubill, giovane spagnolo dell'Almeria, già nel giro della nazionale iberica. Eppure oggi Tuttosport, parlando della Juventus che pure si è iscritta alla corsa per il calciatore della Spagna, riporta: "Il Milan frena per Pubill. Sul gioiello dell'Almeria ci sono anche il Wolverhampton e i rossoneri che però prendono tempo". Secondo quanto viene riportato il club rossonero vuole prima concludere altre operazioni in altre zone del campo, in particolare la fascia sinistra.