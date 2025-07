La Gazzetta titola su Jashari: "Ardon non molla, il Bruges ora vacilla"

La trattativa per Ardon Jashari sta assumendo sempre di più i caratteri della classica telenovela estiva di calciomercato. Anche per questa ragione sarebbe bene per il Milan, ma anche per lo stesso centrocampista svizzero, riuscire a chiudere al più presto questa situazione trovando una quadra tra tutte le anime coinvolte. Il calciatore continua a spingere per trasferirsi in rossonero e anche ieri ha deciso di disertare degli appuntamenti ufficiali con la squadra, dopo aver chiaramente fatto sapere al suo club di voler partire.

La Gazzetta dello Sport questa mattina parte proprio dal nuovo gesto di Jashari e titola: "Jashari, lo strappo: Ardon non molla e il Bruges ora vacilla". Nel sottotitolo viene spiegato più chiaramente: "Lo svizzero non partecipa alla foto ufficiale con la squadra". Il calciatore è convinto che prima o poi il suo club attuale cederà e accetterà la corte rossonera, che già si è spinta ben oltre rispetto a quanto previsto. La rosea scrive poi anche di Pervis Estupinan: "Il Milan su Estupinan, forte interesse per il mancino del Brighton".