Pulisic leader anche per Allegri, il CorSport: "Stop alle critiche"

Christian Pulisic è uno dei calciatori più importanti della rosa del Milan. Forse, ora che Tijjani Reijnders ha lasciato per andare al Manchester City, è effettivamente il più centrale, almeno per quanto riguarda il rendimento in campo che nelle ultime due stagioni - le prime due in rossonero - è stato travolgente e lo ha portato a far registrare i numeri migliori della sua carriera. Inoltre, Pulisic ha tutte le carte in regola per essere uno dei leader di questo spogliatoio che ha bisogno terribilmente di giocatori che prendano per mano chi è più in difficoltà.

Oggi il Corriere dello Sport propone un approfondimento sull'americano: "Pulisic si conferma leader: stop alle critiche". Nonostante un'estate in cui ha subito molte critiche, specialmente in patria dove molti non gli hanno perdonato l'assenza in Gold Cup, l'americano si è presentato a Milanello in grande forma e sembra del tutto intenzionato a dare seguito ai numeri messi insieme nelle prime due annate di Diavolo: 32 gol e 23 assist complessivi in due stagioni.