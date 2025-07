Milan, domani si parte per Singapore: incontri con Legends e sponsor

La giornata di domani sarà l'ultima che il Milan trascorrerà a Milanello nel mese di luglio. Domani mattina è prevista una singola seduta di allenamento al Centro Sportivo rossonero in cui ci sarà una sgambata in famiglia contro Milan Futuro: una partitella che non viene considerata amichevole e che in ogni caso non sarà trasmessa da nessuna emittente. Nel pomeriggio, invece, la partenza da Malpensa verso Singapore che sarà la prima tappa della tournée del Diavolo in Asia e Oceania.

Il Milan giocherà tre amichevoli: la prima il 23 luglio a Singapore contro l'Arsenal, la seconda il 26 luglio a Hong Kong contro il Liverpool e infine il 31 luglio a Perth contro il Perth Glory in Australia. Accanto agli allenamenti e ai primi test in campo, ci sarà anche la possibilità per il club di incontrare i tantissimi tifosi rossoneri di quella parte del mondo e anche di organizzare incontri in favore della crescita del brand. Con la squadra viaggeranno alcune legends, riporta la Gazzetta dello Sport, come Pato e Serginho; inoltre ci saranno incontri con i tifosi organizzati dagli sponsor, i più importanti si terranno a Singapore e Hong Kong.