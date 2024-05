Il Mattino - Napoli, cresce l'interesse per Conte: DeLa prova a convincerlo. Il piano B è Pioli

Il Napoli sogna il colpo Antonio Conte. La società azzurra, come scrive il quotidiano Il Mattino, avrebbe effettuato un sondaggio con il tecnico a Torino, dove attualmente Conte vive insieme alla sua famiglia. De Laurentiis è consapevole che la strada per l'ex CT dell'Italia è la più onerosa da percorrere. Conte infatti andrebbe a guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione più bonus per almeno due anni, con opzione per il terzo. Il Napoli però deve risolvere anche la questione relativa alla buonuscita in caso di separazione prima della scadenza del contratto. De Laurentiis però ha intenzione di convincere Conte, facendo anche uno sforzo in più.

Conte è stato accostato anche al Milan, che tuttavia secondo il quotidiano sembra avere altri nomi per sostituire il partente Stefano Pioli. L'attuale tecnico milanista rimane sempre il piano B di DeLa, che non ha nascosto i suoi apprezzamenti. Sul taccuino del Napoli però ci sono anche Vincenzo Italiano e Gianpiero Gasperini. Il primo è già certo dell'addio alla Fiorentina mentre il secondo, corteggiato da più parti, non ha ancora sciolto le riserve sul futuro.