Il Giornale: "Conte, c'è solo il Napoli". Escluse le opzioni Milan e Juventus

"Conte, c'è solo il Napoli": titola così questa mattina Il Giornale in merito al futuro dell'ex ct azzurro. Aurelio De Laurentiis è tornato alla carica negli ultimi giorni per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Per l'ex tecnico di Chelsea e Tottenham, è pronto un triennale da 6,5 milioni di euro a stagione più 2 di bonus legati alla qualificazione in Champions League.

Dopo un anno di stop, Conte vuole tornare ad allenare e vorrebbe farlo in Italia. Per questo aveva dato piena disponibilità a Juventus, Milan e Napoli. I bianconeri però hanno ormai puntato da mesi su Thiago Motta, mentre il club rossonero, nonostante il pressing dei tifosi, non lo ha mai contattato. E così l'unica opzione reale e concreta resta il Napoli.