Tuttosport - Marsiglia, ricca offerta per Fonseca che però prende tempo: l’opzione Milan lo intriga

Tra coloro che restano in corsa per la panchina del Milan c'è anche Paulo Fonseca, il quale non è mai stato probabilmente in cima alla lista, ma resta comunque uno dei candidati per prendere il posto di Stefano Pioli. Il tecnico portoghese, che attualmente guida il Lille e che ha un passato in Italia sulla panchina della Roma, ha in mano una ricca offerta del Marsiglia, ma per ora prende tempo perchè l’opzione Milan lo intriga parecchio. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

Fonseca, che ha il contratto in scadenza con il Lille al termine della stagione, ha dichiarato qualche giorno fa sul suo futuro: "Se vivrò altre emozioni l’anno prossimo con il Lille? (ride). Deciderò dopo l'ultima partita. Oggi è stato molto importante per noi. Siamo una famiglia e questa vittoria è stata molto importante".