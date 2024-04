Gazzetta: "I dubbi di Maignan. Mike triste e involuto aspetta il mercato"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "I dubbi di Maignan. Mike triste e involuto aspetta il mercato". In questa stagione, il portiere francese non è stato determinante e deciso come negli anni scorsi. Il suo contratto con il Diavolo scade nel 2026 e per ora non ha trovato l'accordo per il rinnovo.

Prima di prendere una decisione sul suo futuro, Maignan valuterà il progetto del Milan che a fine stagione cambierà allenatore. Al portierone rossonero non mancano certamente gli estimatori in giro l'Europa: in particolare sulle sue tracce c'è il Bayern Monaco che lo vede come il sostituto perfetto tra i pali di Neuer. Servirà però un'offerta importante per convincere i rossoneri a lasciarlo partire: almeno 60 milioni di euro.