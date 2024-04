Tuttosport - Lopetegui approvato da tutto il Milan, ma non dai tifosi. Solo Cardinale può dare l'ok definitivo

Da giorni è diventato virale il #Nopetegui dei tifosi del Milan, tra social e vita reale, per esprimere il proprio parere: Julen Lopetegui non è il benvenuto. L'allenatore spagnolo, individuato dalla dirigenza come possibile sostituto di Stefano Pioli non ha ancora dissipato - informa Tuttosport - tutti i dubbi dei vertici del club di via Aldo Rossi: ci sono altri allenatori segnati sul taccuino, ma di certo l'ex Real Madrid mette d'accordo tutti nella linea dirigenziale Furlani-Moncada-Ibrahimovic.

Come noto, sono stati rilevati diversi contatti tra il Milan e Lopetegui, anche diretti, per parlare dell'eventuale contratto triennale a 4 milioni. E, rullo di tamburi, anche Gerry Cardinale ne è stato informato: il dissenso della piazza rossonera lo ha colto alla sprovvista, eppure - si legge - solo lui potrà dare il via libera per chiudere l'affare. L'opzione Antonio Conte non viene considerata, al contrario dell'interesse sempre vivo per Thiago Motta (ma la Juve è in netto vantaggio) e Farioli, con spazio dedicato anche a Van Bommel, Fonseca, Rose e Conceicao.