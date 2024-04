Gazzetta - Milan, ci pensa ancora Okafor dalla panchina: lo svizzero segna al primo pallone toccato

L'ingresso di Noah Okafor è stato ancora una volta decisivo per le sorti di una partita del Milan: lo svizzero è entrato a meno di 10' dalla fine con i rossoneri sotto 3-2 in casa del Sssuolo e al primo pallone toccato ha segnato la rete del pareggio. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che con questa rete l'ex Salisburgo è diventato il subentrato più decisivo di tutto il campionato (5 dei 6 gol totali della stagione in Serie A li ha realizzati entrando a gara in corso).

Queste le parole nel post-partita di Stefano Pioli su Okafor: "È un giocatore forte, può essere una seconda punta, un esterno sinistro, una prima punta per la profondità che ti dà. È un giocatore molto forte che sta facendo bene e può essere una soluzione anche per Roma".