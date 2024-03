Gazzetta - Milan, dalla cessione di CDK ecco 26 milioni. Altri 10 potranno arrivarne dal Bologna per Saelemaekers

Tra i giocatori del Milan che sono in prestito e che stanno facendo meglio ci sono anche Charles De Ketelaere e Alexis Saelemeakers: il primo ha ritrovato fiducia all'Atalanta dopo la prima deludente stagione in rossonero, mentre il secondo sta dando un ottimo apporto al Bologna che sogna la Champions League. Ma quanto potrebbe incassare il Diavolo dalla loro eventuale cessione?

Come riporta stamattina La Gazzetta Sportiva, per riscattare CDK, il club emiliano dovrà versare al Milan 22 milioni di euro più 4 di bonus (la scorsa estate ne ha già pagati tre per il prestito oneroso). Altri 10 milioni potrebbero invece finire nella casse milaniste dalla cessione al Bologna di Saelemaekers.