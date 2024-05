Il CorSport scrive: "Lopetegui o Martinez. Milan alla spagnola?"

Continua il casting rossonero per il nuovo allenatore. Dopo che il nome di Julen Lopetegui ha scatenato la reazione negativa della piazza milanista, il club ha frenato ma non ha tolto il nome del basco dalla lista: rimane uno dei candidati a ereditare la panchina che rimarrà vacante al termine di questa stagione. Ma non è il solo tecnico spagnolo che da via Aldo Rossi hanno inserito nella propria lista di possibili candidati, c'è anche Roberto Martinez, attuale Ct del Portogallo e con un passato nel Belgio. Oggi il Corriere dello Sport titola pensando proprio a loro due: "Lopetegui o Martinez. Milan alla spagnola?"

Secondo quanto riportato: "Il dopo Pioli è sempre più segnato dalla confusione". Ed è così: tanti nomi sono stati fatti ma nessuno ancora ha avuto la meglio e così si rimane a guardare mentre il tempo scorre. Nel sottotitolo viene aggiunto: "Su Lopetegui si è scatenata la tifoseria ma preoccupano i criteri della scelta. Chi decide? Perché solo stranieri? E adesso i tempi sono strettissimi". Sicuramente fanno discutere le caratteristiche ricercate, considerando che un allenatore straniero ha necessità di più tempo per adattarsi a una realtà come il calcio italiano. Ma soprattutto sono le tempistiche a lasciare perplessi: dalle parti di Casa Milan si è cominciato a pensare al nuovo allenatore, scrive il CorSport, solamente dopo il sesto derby perso consecutivamente. Fino a quel momento Furlani e Ibra avrebbero tenuto Pioli fino alla scadenza del contratto.