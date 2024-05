Il CorSport scrive: "Fonseca prende tempo dopo l'incontro con il Lilla"

Il Corriere dello Sport questa mattina affronta il tema del nuovo allenatore del Milan. Il nome in pole position per la panchina rossonera è quello del portoghese Paulo Fonseca, tecnico che nell'ultimo weekend ha diretto dalla panchina l'ultima partita con il Lille che ha portato al quarto posto in campionato, l'ultimo utile per i preliminari di Champions League. Ora l'ex allenatore della Roma dovrà prendere una decisione sul suo futuro con il Milan alla finestra ma anche con un'offerta ricca del Marsiglia e una proposta di rinnovo da parte del Lille.

Il CorSport scrive: "Il Marsiglia pressa, Fonseca attende". Ieri c'è stato l'atteso incontro tra Fonseca e il Lille in cui il club francese ha proposto al tecnico, in scadenza, un rinnovo di contratto con il sogno di qualificarsi alla prossima Champions League. L'allenatore avrebbe chiesto qualche giorno così da poter aspettare e valutare l'offerta del Milan e allo stesso tempo considerare quella del Marsiglia.