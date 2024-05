Anche Repubblica recita: "Scatto di Fonseca in pole per il Milan"

Tra i diversi nomi che sono stati fatti nelle ultime settimane per l'erede di Stefano Pioli, che dopo quasi cinque anni lascerà la panchina del Milan (manca ancora l'ufficialità da parte del club), quello più quotato al momento secondo la maggior parte della stampa sportiva sarebbe Paulo Fonseca che, nell'ultimo turno di campionato, ha centrato la qualificazione ai preliminari della prossima Champions League. Questa mattina anche un quotidiano come Repubblica affronta il tema del valzer delle panchine.

Sul Milan il giornale generalista titola: "Scatto di Fonseca in pole per il Milan". Il tecnico portoghese è il candidato numero uno per la panchina rossonera. Nonostante sia il favorito, dalle parti di via Aldo Rossi c'è chi spinge per Mark van Bommel, stimato come persona: l'olandese è sponsorizzato da Zlatan Ibrahimovic, su tutti. E poi c'è Roberto De Zerbi che però, al momento, sembra una soluzione fredda nonostante non ci sia più la clausola da pagare al Brighton.