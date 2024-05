Il CorSport spegne l'entusiasmo per Sesko: "Costa 80 milioni. Andrà al Chelsea"

Sulla lista del Milan per il prossimo calciomercato, sotto la voce "nuovo centravanti" uno dei nomi che si legge più in alto è quello di Benjamin Sesko. L'attaccante sloveno classe 2003, che in questa stagione ha giocato il suo primo anno al Lipsia dopo essere cresciuto ed esploso della società gemella del Salisburgo, è nel mirino del Milan da tempo, anche quando da più giovane giocava in Austria. Insieme a Joshua Zirkzee è il candidato principale per raccogliere l'eredità di Olivier Giroud al centro dell'attacco rossonero e con la numero 9 sulle spalle. Ma c'è uno scoglio.

Questa mattina il Corriere dello Sport spegne l'entusiasmo rossonero per Benjamin Sesko. Scrive il quotidiano: "Follie per Sesko. Costa 80 milioni. Andrà al Chelsea". Con i tanti gol messi a segno nella seconda parte di stagione, sette nelle ultime sette gare consecutive, Benjamin Sesko ha fatto lievitare la clausola da 50 a 65 milioni di euro. A questa cifra già di per sè importante andrebbe aggiunta anche la commissione molto elevata di quasi 15 milioni. In altre parole, per portare Sesko al Milan ci vorrebbero circa 80 milioni di euro, una spesa che i rossoneri difficilmente sono intenzionati a sostenere, specialmente se c'è la possibilità di ingaggiare altri attaccanti a un costo minore. Chi potrebbe strappare lo sloveno al Lipsia, invece, è il Chelsea.