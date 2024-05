Mercato protagonista: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il mercato è già protagonista. Manca ancora un mese al termine della stagione ma sulla stampa sportiva cartacea si è già cominciato a parlare di trattative, contatti e accordi. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, pubblicati e usciti in edicola in Italia, hanno come tematica principale la serata di Europa e Conference League di ieri sera con tre italiane in campo. Eppure anche il calciomercato, sia per i giocatori che per gli allenatori, si ritaglia il suo spazio importante. Di seguito le aperture dei quotidiani sportivi italiani più importanti sul Milan.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso descrive la situazione legata a Julen Lopetegui. La rosea titola: "Il no del Milan brucia. Rabbia Lopetegui. Il tecnico era pronto a sostituire Pioli". In taglio laterale invece si parla di Zirkzee alla Juventus, un giocatore che interessa moltissimo anche al Diavolo: "I soldi per l'olandese da Soulè, Huijsen e Iling Jr". Sul Corriere dello Sport non si parla direttamente di Milan ma di Thiago Motta, uno degli obiettivi per l panchina: "Thiago apre al Bologna". Apertura a una possibile permanenza in rossoblù. Su Tuttosport non c'è nulla di interessante sul club rossonero, mentre il QS ragiona anche in ottica cessioni importanti e titola: "Leao incedibile. Ma gli altri eroi dello Scudetto? Maignan e Theo al bivio. In caso di offerte importanti possono partire".