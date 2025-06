Gazzetta: "Modric sorride già al Diavolo: 'Ma ora penso alla Croazia'"

"Non ho ancora deciso nulla, sono concentrato solo sulla nazionale" ha dichiarato in conferenza stampa Luka Modric in merito al suo futuro. Ma poi quando gli nominano il Milan, il croato fa un sorrisino e gli si illuminano gli occhi. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che stasera il centrocampista croato sarà impegnato con la nazionale in una gara importante contro la Repubblica Ceca nel gruppo di qualificazione al prossimo Mondiale e Modric, da uomo d’esperienza e leader, non gradisce distrazioni.

In realtà Luka ha già deciso il suo futuro che sarà al Milan, con cui ha già un accordo verbale e nei prossimi giorni prima svolgerà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi. Successivamente, il croato partirà per gli Stati Uniti per giocare il Mondiale per club con il Real Madrid, il suo torneo di addio ai Blancos.