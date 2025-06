Milan, si attende il rilancio del Chelsea per Maignan. C'è tempo fino a domani a mezzanotte

Il Chelsea spinge per avere subito Mike Maignan e portarlo già al Mondiale per Club che inizierà tra qualche giorno negli Stati Uniti. Come spiega stamattina Tuttosport, gli inglesi dovranno fare un rilancio perchè i 15 milioni di euro messi sul piatto nelle scorse non bastano per convincere il Milan a cedere il francese. Serve arrivare almeno a 18-20 milioni di euro (il Diavolo ne chiede 23).

Il tempo però è poco e il Chelsea deve fare in fretta: domani a mezzanotte si chiude infatti la finestra di mercato speciale per il Mondiale per Club e quindi gli inglesi, se vogliono metterlo a disposizione del tecnico Enzo Maresca per il nuovo torneo che inizierà nei prossimi giorni, devono muoversi.