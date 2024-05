Tuttosport: "Milan, ecco le cinque regole per il nuovo allenatore"

Il tema del nuovo allenatore è la principale questione in casa rossonera nel momento attuale. Dopo il flop in Europa League e il sesto derby di fila perso, la posizione di Stefano Pioli è più che mai in dubbio e la sensazione è che a fine stagione, pur con un anno di contratto ancora a disposizione, le strade del Diavolo e del tecnico di Parma si separeranno. Il casting per il nuovo mister è già partito, con tantissimi nomi inseriti nella lista a Casa Milan, e ciò che filtra dai piani alti di via Aldo Rossi è un profilo ben preciso che si sta ricercando. Ora si tratta di capire quali tra i papabili nomi è quello più adatto.

Tuttosport questa mattina prova ad aiutare nel discernimento di cosa serva al nuovo allenatore rossonero: "Milan, ecco le cinque regole per il nuovo allenatore". Il 'pentalogo' viene riportato tutto nel sottotitolo e riguarda migliorie rispetto all'ultima stagione e mezza di Stefano Pioli. Scrive così Tuttosport: "Gioco e stimoli nuovi, diventare un leader per lo spogliatoio, diminuire gli infortuni, migliorare la gestione coppa-campionato". Tutte mancanze nelle ultime due stagioni dell'attuale allenatore del Diavolo.