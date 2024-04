Gazzetta - Milan, oggi Cardinale potrebbe incontrare il sindaco Sala per la questione stadio

vedi letture

Quella di oggi sarà una lunga giornata per Gerry Cardinale che incontrerà gli uomini chiave del Milan per parlare soprattutto del nuovo allenatore, ma saranno gli unici vertici che ha in programma il numero uno di RedBird: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, è possibile che il manager americano veda anche Giuseppe Sala, sindaco di Milano, per discutere della questione stadio.

Intanto, il Milan prosegue per la sua strada sul progetto del nuovo impianto a San Donato. Anche perchè nei giorni scorsi c'è stato un importantissimo passo in avanti: il Comune ha infatti avviato l'accordo di programma che dovrebbe durare 18 mesi (in via Aldo Rossi sperano anche qualcosa in meno).