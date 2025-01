Gazzetta - Milan, Walker nel mirino: potrebbe giocare da terzino o centrale. L'alternativa è Tah

Con un Marcus Rashford che si allontana in direzione Barcellona, il Milan mette nel mirino l’altro inglese in uscita da Manchester: Kyle Walker. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il terzino destro sarebbe una buona opzione a basso costo per i rossoneri, che potrebbero portarlo a San Siro a titolo gratuito e con un ingaggio spalmato su più anni. D’altra parte, sottolinea la rosea, Walker tapperebbe due falle della difesa di Conceiçao, potendo giocare sia da terzino destro ma anche da difensore centrale.

Anzi, nell’idea del Diavolo ci sarebbe proprio la volontà di provare ad accentrarlo, soprattutto se Tomori - da tempo in orbita Juventus - dovesse forzare la mano per uscire. Inoltre anche Pavlovic sembra già bocciato e se qualcuno dovesse almeno pareggiare l’offerta da 18 milioni che quest’estate il Milan ha speso per prenderlo, il serbo potrebbe già salutare. L’alternativa all'inglese come difensore centrale porta al Bayer Leverkusen e a Jonathan Tah, in scadenza di contratto a giugno. Tuttavia, si tratterebbe di un’operazione particolarmente complessa a causa delle ingenti pretese economiche del tedesco.