Gazzetta - Rangnick, 3 anni al Milan: nel primo potrebbe fare solo il d.t. (con Pioli?)

Ormai è fatta, manca solo l’ufficialità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gazidis avrebbe già affidato il Milan a Rangnick per i prossimi tre anni. Stando a quanto riferito dalla rosea, il tedesco potrebbe decidere di fare soltanto il direttore tecnico per la prima stagione, ma è più probabile che si sieda subito in panchina. Pioli ha svolto un buon lavoro e chissà che un miracolo europeo non possa portare a una proposta di rinnovo per il tecnico emiliano.